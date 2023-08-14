Украинские банки урезают доходы вкладчиков — снижают ставки по депозитам населения.

Об этом свидетельствуют данные, которые ежедневно публикует Национальный банк на своем официальном сайте (индекс UIRD).

За две недели с небольшим средний размер депозитных ставок сократился на 0,47-1,02% годовых по разным видам вкладов:

на 3 месяца — с 14,07% до 13,58% годовых,

на 6 месяцев — с 15,08% до 14,61% годовых,

на 9 месяцев — с 13,83% до 12,81% годовых,

на 12 месяцев — с 15,13% до 14,46% годовых.

Это все не эффективные доходности, реально люди зарабатывают на депозитах еще меньше, поскольку платят 19,5% налогов с доходов: 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора. Не заплатить их невозможно, так как взысканием автоматически занимаются сами банки. Реальная же доходность по вкладам населения (за вычетом налогов) находится в рамках 10,9-11,6% годовых. То есть лишь перекрывает текущий уровень официальной инфляции и находится недалеко от нуля при вычете роста потребительских цен.

Ранее Нацбанк заявил о снижении индекса инфляции с 12,8% в июне до 11,3% в июле 2023 года.

Банкиры объясняют снижение доходностей по гривневым вкладам уменьшением НБУ с 28 июля 2023 года размера своей учетной ставки с 25% до 23% годовых. Они не исключают дальнейшее уменьшение депоставок.

"До конца лета депозитные ставки для физлиц могут опуститься еще на 0,5-1% годовых, НБУ дал для этого все основания, когда опустил свою учетку. Следующее заседание регулятора на этот счет состоится 14 сентября, и скорее всего, он не будет опускать свою ставку второй месяц подряд, чтобы еще сильнее не сократить заработки вкладчиков. С одной стороны, это (уменьшение ставок - Ред.) положительный момент: ведь удешевляется ресурсная база для кредитования экономики, а с другой — люди могут начать активнее снимать свои сбережения со счетов, поскольку их заработки не будут перекрывать даже инфляцию. Население может начать или активнее покупать валюту, или вкладываться в товары, и мы получим отток по депозитам. При этом кредитование вряд ли сильно увеличится, ведь оно пока стопорится не только ценой займов, но и высокими рисками для банков, которые все еще опасаются активно финансировать бизнес во время большой войны и чаще всего вкладывают средства либо в ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма - Ред.) под 18,3-19,75% годовых, либо в депозитные сертификаты НБУ под 18-22% годовых", — прокомментировал "Стране" ситуацию заместитель председателя правления одного из крупных банков.

На прошлой неделе мы сообщали, что НБУ смягчил четыре военных валютных ограничения.

А в конце июля регулятор возобновил плановые проверки банков и небанковских учреждений.