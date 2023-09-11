Кабинет министров Украины прогнозирует курс доллара в следующем году на уровне 41,4 грн.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией "EBA Global Outlook".

"Нас беспокоит укрепление гривни. У нас нет никаких фундаментальных факторов для этого. Это минус, о котором мы коммуницируем с НБУ и МВФ. Это минус для экспортеров. На следующий год предусматриваем курс 41,4 грн/$1", – заявил Марченко.

Позже министр уточнил, что речь идет о среднегодовом курсе, который прогнозирует Минэкономики и другие уполномоченные структуры, на которые ориентируется Минфин.

Марченко добавил, что "экспорт не растет вообще", а импорт увеличивается.

Отметим, что Нацбанк удерживает фиксированный официальный курс гривни на уровне 36,57 грн за доллар с конца июля 2022 года. На наличном рынке в этом году курс стабилизировался на уровне до 38 грн за доллар, тогда как в прошлом году он снижался до 39 грн за доллар и даже больше.

Мы писали, что среди банкиров Украины активизировались слухи о девальвации гривни. В последнее время девальвационные ожидания базируются также на сокращении валютных поступлений со стороны экспортеров, в том числе из-за проблем с функционированием зернового коридора. А также на сокращении валютных поступлений в виде денежных переводов из-за границы.

Также приводилась инфографика, каким будет курс доллара в Украине по версии НБУ в 2023, 2024 и 2025 годах.