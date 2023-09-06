Международные резервы Украины в августе 2023 сократились после роста в течение полугода. Причиной стало сокращение международной помощи.

Об этом сообщает НБУ.

Резервы сократились до 40,39 млрд долларов.

Ранее сообщали, что Государственный долг Украины вырос в течение июля на 4 млрд долларов до 132,92 млрд долларов и установил таким образом новый исторический рекорд.

Война в Украине идет уже 560-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 559-го дня. 5 сентября Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска имеют успех в направлении Новопрокоповки на Ореховском участке. На этом же участке впервые был подбит британский танк "Челленджер-2", что широко обсуждалось в СМИ. Главной политической новостью дня стала отставка министра обороны Алексея Резникова, утвержденная парламентом. Его заменят на экс-главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

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