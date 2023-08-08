Валютные резервы Украины обновили исторический максимум, но есть нюанс
Украина рекордно увеличила валютный запас, но эти деньги придется отдать в будущем.
В течение июля 2023 года валютные резервы Нацбанка выросли сразу на 6,9% - до 41,7 млрд долларов, максимального уровня за все годы независимости Украины.
Об этом говорится в официальном сообщении НБУ.
Однако большая часть валютных поступлений была обеспечена не экономическим ростом и экспортными поступлениями, а международной помощью на 4,7 млрд долларов. Большая ее часть поступила в виде кредитов и подлежит возврату в будущем, хотя и на льготных условиях:
- 1,66 млрд долларов - макрофинансовая (возвратная) помощь Евросоюза;
- 1,5 млрд долларов - льготный кредит под гарантии правительства Японии (через механизмы Мирового банка);
- 1,3 млрд долларов - грантовые средства через трастовый фонд Мирового банка (1,25 млрд долларов из них от США);
- 227,3 млн долларов - размещение валютных ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма).
При этом Украина в июле потратила на обслуживание валютного госдолга 394,6 млн долларов и еще 1,8 млрд долларов Нацбанк был вынужден продать на валютном рынке для поддержки импортеров.
Ранее НБУ обнародовал новый расширенный среднесрочный макропрогноз. В частности, в нем говорится о внешнем финансировании бюджета – 42,3 млрд долларов поступит в 2023 году, 37,2 млрд - в 2024 году и 25,1 млрд - в 2025 году. Итого: 105 млрд долларов за три года.
Также недавно в НБУ подсчитали убытки Украины после закрытия "зернового коридора".