Украина рекордно увеличила валютный запас, но эти деньги придется отдать в будущем.

В течение июля 2023 года валютные резервы Нацбанка выросли сразу на 6,9% - до 41,7 млрд долларов, максимального уровня за все годы независимости Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении НБУ.

Однако большая часть валютных поступлений была обеспечена не экономическим ростом и экспортными поступлениями, а международной помощью на 4,7 млрд долларов. Большая ее часть поступила в виде кредитов и подлежит возврату в будущем, хотя и на льготных условиях:

1,66 млрд долларов - макрофинансовая (возвратная) помощь Евросоюза;

1,5 млрд долларов - льготный кредит под гарантии правительства Японии (через механизмы Мирового банка);

1,3 млрд долларов - грантовые средства через трастовый фонд Мирового банка (1,25 млрд долларов из них от США);

227,3 млн долларов - размещение валютных ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма).

При этом Украина в июле потратила на обслуживание валютного госдолга 394,6 млн долларов и еще 1,8 млрд долларов Нацбанк был вынужден продать на валютном рынке для поддержки импортеров.

Ранее НБУ обнародовал новый расширенный среднесрочный макропрогноз. В частности, в нем говорится о внешнем финансировании бюджета – 42,3 млрд долларов поступит в 2023 году, 37,2 млрд - в 2024 году и 25,1 млрд - в 2025 году. Итого: 105 млрд долларов за три года.

Также недавно в НБУ подсчитали убытки Украины после закрытия "зернового коридора".