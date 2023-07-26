Федеральная резервная система США повышает учетную ставку на 0,25 пункта до 5,5%. Это самый высокий уровень ставки с января 2001 года.

Об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам завершившегося в среду заседания.

Повышение единогласно одобрили все члены FOMC.

"Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность растет умеренными темпами. Прирост рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция по-прежнему повышенная", - сказано в сообщении.

ФРС заявляет, что такими мерами "стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе".

Комитет продолжит оценивать дополнительные данные и их влияние на денежно-кредитную политику ФРС.

"Принимая решения относительно будущих темпов ужесточения денежно-кредитной политики, необходимого для постепенного возврата инфляции к 2%, ФРС будет учитывать кумулятивный эффект ужесточения ДКП, а также тот факт, что изменения ставки влияют на экономическую активность и инфляцию с задержкой", - отмечается в пресс-релизе.

В июне 2022 года инфляция США превысила 9%, что стало худшим показателем за 40 лет. На данный момент инфляция в США составляет около 3%.

В июне ФРС США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25% годовых.

В предыдущий раз ФРС США повысила базовую ставку 3 мая.