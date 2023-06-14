Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25% годовых.

Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

ФРС решила оставить ставку на текущем уровне после десяти последовательных повышений с марта прошлого года. За этот период процентная ставка выросла с 0-0,25% до 5-5,25%, что стало самой агрессивной серией повышений с 1980-х годов. До этого на протяжении двух лет ставка находилась на околонулевом уровне.

Во время пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что все последствия ужесточения денежно-кредитной политики еще предстоит ощутить и некоторое дальнейшее повышение ставок, вероятно, целесообразно в этом году.

Почти все члены ФРС считают дальнейшие повышения в этом году уместными. Инфляция остается значительно выше целевого уровня в 2%. Чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%, ФРС "предстоит пройти долгий путь".

Следующее решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке ожидается по итогам заседания 25-26 июля.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

В предыдущий раз ФРС США повысила базовую ставку 3 мая.

В конце прошлого года руководство Федеральной резервной системы заявляло, что не намерено снижать учетную ставку в 2023 году.