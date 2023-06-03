Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка госдолга страны до 2025 года. Затем лимит будет увеличен.

Об этом сообщается в письменном заявлении Белого дома.

"В субботу, 3 июня, президент подписал, придав силу закона, H. R. 3746", - говорится в заявлении Белого дома.

Накануне директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что госдолг США остается устойчивым, и ситуация вокруг него пока не вызывает паники. Она также добавила, что представляемый ею финансовый институт выступает за разрешение текущей неопределенности вокруг госдолга США как можно скорее.

Представитель республиканского большинства в Конгрессе Кевин Маккарти сообщил, что президент США Джо Байден и Конгресс пришли к соглашению о повышении потолка госдолга США на два года.

В свою очередь Байден заявил, что компромиссный законопроект о госдолге предотвратит "катастрофический дефолт". Он назвал это "компромиссом, который означает, что не все получают то, что хотят

При этом ожидалось, что некоторые республиканцы будут голосовать против принятия потолка долга, несмотря на заявления президента Джо Байдена и лидеров республиканского большинства в Палате представителей о достигнутом соглашении по увеличению потолка.