В США некоторые республиканцы будут голосовать против принятия потолка долга, несмотря на заявления президента Джо Байдена и лидеров республиканского большинства в Палате представителей о достигнутом соглашении по увеличению потолка.

Такую позицию в своем Твиттере выразила член палаты представителей Нэнси Мэйс.

"Я голосую "против" увеличения потолка долга, потому что игра не стоит того, чтобы продавать наших детей и внуков", - сообщила Нэнси Мэйс.

Напомним, ранее Байден заявил, что компромиссный законопроект о госдолге предотвратит "катастрофический дефолт". Он назвал это "компромиссом, который означает, что не все получают то, что хотят".

Как писала "Страна", глава МВФ Кристалина Георгиева уверена, что ситуация с госдолгом США устойчивая и не станет причиной паники.

Между тем экономисты банка Goldman Sachs Алек Филлипс и Тим Крупа считают, что денежные резервы министерства финансов США могут закончиться к 9 июня 2023 года. По оценкам экономистов, резервы средств Минфина США ко 2 июня едва будут превышать 30 миллиардов долларов - это минимальная сумма, на которую казначейство ориентировалось в предыдущих прогнозах предела госдолга.

Напомним, конгрессмены должны дать согласие на поднятие потолка госдолга США. В Америке такой процесс происходит каждый год. Однако, в нынешнем году ситуация усложняется политическим противостоянием между администрацией Байдена и республиканским большинством в Палате представителей Конгресса США. Республиканцы отказываются поднимать планку госдолга без сокращения бюджетных расходов, на что не согласен Байден.

Если о повышении потолка госдолга не договорятся, то дефолт в США наступит уже 1 июня.