Байден в Белом доме пообещал, что США не допустят дефолта по своему долгу
Президент США Джо Байден заявил, что США не допустят дефолта по своему долгу.
Об этом он сказал 25 мая во время брифинга в Белом доме.
Байден сообщил, что вместе со спикером палаты представителей Кевином Маккарти провел несколько продуктивных разговоров и что участники переговоров продолжают встречаться по вопросу о потолке долга.
"У меня и спикера палаты представителей конгресса Кевина Маккарти было несколько продуктивных разговоров. И в действительности наши помощники продолжают проводить встречи прямо в эти минуты. И у них есть прогресс", - сказал он.
Президент добавил, что предложил сделку, которая сократит федеральные расходы на 1 триллион долларов и заморозит расходы на следующие два года. Но Маккарти стремился сократить расходы до уровня 2022 года.
"Спикер Маккарти и я придерживаемся совершенно разных взглядов на то, кто должен нести бремя дополнительных усилий по наведению порядка в нашем финансовом доме", - отметил Байден.
В начале мая министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что отсутствие мер по потолку государственного долга может спровоцировать "конституционный кризис" с последствиями для финансовых рынков и процентных ставок. Правительство сможет оплачивать счета без увеличения лимита госдолга только до начала июня, а после этого велика вероятность дефолта.
А почти неделю спустя в Бюджетном управлении Конгресса США заявили о "значительном риске дефолта" Соединенных Штатов к 15 июня.