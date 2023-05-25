Президент США Джо Байден заявил, что США не допустят дефолта по своему долгу.

Об этом он сказал 25 мая во время брифинга в Белом доме.

Байден сообщил, что вместе со спикером палаты представителей Кевином Маккарти провел несколько продуктивных разговоров и что участники переговоров продолжают встречаться по вопросу о потолке долга.

"У меня и спикера палаты представителей конгресса Кевина Маккарти было несколько продуктивных разговоров. И в действительности наши помощники продолжают проводить встречи прямо в эти минуты. И у них есть прогресс", - сказал он.

Президент добавил, что предложил сделку, которая сократит федеральные расходы на 1 триллион долларов и заморозит расходы на следующие два года. Но Маккарти стремился сократить расходы до уровня 2022 года.

"Спикер Маккарти и я придерживаемся совершенно разных взглядов на то, кто должен нести бремя дополнительных усилий по наведению порядка в нашем финансовом доме", - отметил Байден.

В начале мая министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что отсутствие мер по потолку государственного долга может спровоцировать "конституционный кризис" с последствиями для финансовых рынков и процентных ставок. Правительство сможет оплачивать счета без увеличения лимита госдолга только до начала июня, а после этого велика вероятность дефолта.

А почти неделю спустя в Бюджетном управлении Конгресса США заявили о "значительном риске дефолта" Соединенных Штатов к 15 июня.