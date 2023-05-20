"Заткнитесь, хорошо?" Байден с улыбкой нагрубил журналистам из-за вопросов о дефолте США. Видео
Президент США Джо Байден на саммите стран G7 ("Большой семерки") не смог сдержать резких эмоций по отношению к допекавшим его журналистам и предложил им "заткнуться".
Это случилось во время его совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом.
На Байдена обрушился шквал вопросов, в том числе весьма неприятных, связанных с надвигающимся на США дефолтом.
"Заткнитесь, хорошо?" - попросил журналистов Байден, правда, смягчая свои слова улыбкой.
Это уже не первый случай, когда он попросил собеседника заткнуться. Недавно аналогичный случай произошел в Белом доме, на приеме в честь Рамадана, когда один из гостей стал уточнять какие-то слова президента США.
"Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама", - вспылил тогда Байден.
А в прошлом году Байден назвал журналиста Fox News Питера Дуси "тупым сукиным сыном" за вопросы об инфляции.
Ранее мы писали, что из-за ситуации с госдолгом Байден отменил все поездки и вернется в США сразу после саммита "Большой семерки".
Тем временем республиканцы в США намерены инициировать импичмент Джо Байдену. По их мнению, президент не обеспечивает соблюдение миграционного законодательства и защиту границы с Мексикой и "планомерно уничтожает страну".