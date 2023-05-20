Президент США Джо Байден на саммите стран G7 ("Большой семерки") не смог сдержать резких эмоций по отношению к допекавшим его журналистам и предложил им "заткнуться".

Это случилось во время его совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом.

На Байдена обрушился шквал вопросов, в том числе весьма неприятных, связанных с надвигающимся на США дефолтом.

"Заткнитесь, хорошо?" - попросил журналистов Байден, правда, смягчая свои слова улыбкой.

Это уже не первый случай, когда он попросил собеседника заткнуться. Недавно аналогичный случай произошел в Белом доме, на приеме в честь Рамадана, когда один из гостей стал уточнять какие-то слова президента США.

"Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама", - вспылил тогда Байден.

А в прошлом году Байден назвал журналиста Fox News Питера Дуси "тупым сукиным сыном" за вопросы об инфляции.

Ранее мы писали, что из-за ситуации с госдолгом Байден отменил все поездки и вернется в США сразу после саммита "Большой семерки".

Тем временем республиканцы в США намерены инициировать импичмент Джо Байдену. По их мнению, президент не обеспечивает соблюдение миграционного законодательства и защиту границы с Мексикой и "планомерно уничтожает страну".