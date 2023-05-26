Госдолг США остается устойчивым, и ситуация вокруг него пока не вызывает паники.

Об этом заявила на пресс-конференции 26 мая директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.



"Долг США является устойчивым. США предстоит пройти долгий путь, прежде чем они придут к ситуации, при которой всем нужно будет беспокоиться", - сказала Георгиева.

Она также добавила, что представляемый ею финансовый институт выступает за разрешение текущей неопределенности вокруг госдолга США как можно скорее.

"Необходимо сделать больше для снижения государственного долга", - считает Георгиева.

Однако она призвала американский Конгресс немедленно решить вопрос с повышением потолка госдолга и начать обсуждения бюджета на 2024 год.

Между тем экономисты банка Goldman Sachs Алек Филлипс и Тим Крупа считают, что денежные резервы министерства финансов США могут закончиться к 9 июня 2023 года.

А министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что отсутствие мер по потолку государственного долга может спровоцировать "конституционный кризис" с последствиями для финансовых рынков и процентных ставок.