Денежные резервы министерства финансов США могут закончиться к 9 июня 2023 года. Об этом заявили экономисты банка Goldman Sachs Алек Филлипс и Тим Крупа.

Их прогноз приводит портал MarketWatch.

По оценкам экономистов, резервы средств Минфина США ко 2 июня едва будут превышать 30 миллиардов долларов - это минимальная сумма, на которую казначейство ориентировалось в предыдущих прогнозах предела госдолга, - и уже полностью иссякнут к 9 июня. При этом вероятность договоренности между законодателями и даминистрацией об очередном повышении потолка госдолга оценена специалистами в 80%.

Вместе с этим в Goldman Sachs также дают 10% вероятности того, что конгресс не сможет принять меры вовремя для повышения потолка госдолга.

Ранее "Страна" сообщала, что Соединенные Штаты могут объявить дефолт по госдолгу уже в первый день лета.

Американский миллиардер Илон Маск высказался на эту тему и заявил, что объявление дефолта по внешнему долгу - "это вопрос времени".

Тему дефолта часто просят прокомментировать президента США Джо Байдена. Видимо. это вызывает у него раздражение. Недавно он нагрубил журналистам из-за вопросов о дефолте.