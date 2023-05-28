Байден и Конгресс договорились о новом потолке госдолга, что предотвратит дефолт США - Reuters
Представитель республиканского большинства в Конгрессе Кевин Маккарти сообщил, что президент США Джо Байден и Конгресс пришли к соглашению о повышении потолка госдолга США на два года.
Об этом пишет Reuters.
Байден в свою очередь заявил, что компромиссный законопроект о госдолге предотвратит "катастрофический дефолт". Он назвал это "компромиссом, который означает, что не все получают то, что хотят".
В субботу вечером Байден и Маккарти провели 90-минутный телефонный разговор. "Нам еще предстоит проделать большую работу", - сказал спикер журналистам на Капитолийском холме.
Сделка предотвратит дефолт грозивший потрясениями не только для США, но и для всей мировой экономики.
Напомним, Минфин США предупреждал, что без данной сделки у страны закончатся деньги для оплаты счетов 5 июня.
Как писала "Страна", глава МВФ Кристалина Георгиева уверена, что ситуация с госдолгом США устойчивая и не станет причиной паники.
Между тем экономисты банка Goldman Sachs Алек Филлипс и Тим Крупа считают, что денежные резервы министерства финансов США могут закончиться к 9 июня 2023 года. По оценкам экономистов, резервы средств Минфина США ко 2 июня едва будут превышать 30 миллиардов долларов - это минимальная сумма, на которую казначейство ориентировалось в предыдущих прогнозах предела госдолга.
А министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что отсутствие мер по потолку государственного долга может спровоцировать "конституционный кризис" с последствиями для финансовых рынков и процентных ставок.
Тем временем на телеканале CNN включили обратный отсчет до дефолта в США.