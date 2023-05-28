Представитель республиканского большинства в Конгрессе Кевин Маккарти сообщил, что президент США Джо Байден и Конгресс пришли к соглашению о повышении потолка госдолга США на два года.

Об этом пишет Reuters.

Байден в свою очередь заявил, что компромиссный законопроект о госдолге предотвратит "катастрофический дефолт". Он назвал это "компромиссом, который означает, что не все получают то, что хотят".

В субботу вечером Байден и Маккарти провели 90-минутный телефонный разговор. "Нам еще предстоит проделать большую работу", - сказал спикер журналистам на Капитолийском холме.

Сделка предотвратит дефолт грозивший потрясениями не только для США, но и для всей мировой экономики.

Напомним, Минфин США предупреждал, что без данной сделки у страны закончатся деньги для оплаты счетов 5 июня.

Как писала "Страна", глава МВФ Кристалина Георгиева уверена, что ситуация с госдолгом США устойчивая и не станет причиной паники.