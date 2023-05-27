Телеканал CNN включил обратный отсчет до дефолта в США. Судя по данным канала, до дефолта остается всего лишь пять с половиной дней.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен называла крайним сроком наступления дефолта первое июня.

Однако в пятницу, 26 мая, Йеллен в своем письме Конгрессу сообщила, что Соединенные Штаты столкнутся с дефолтом примерно пятого июня, если власти не предпримут необходимых мер.

"Основываясь на последних доступных данных, теперь мы ожидаем, что казначейство будет иметь недостаточно ресурсов для выполнения правительственных облигаций 5 июня", - говорится в письме.

В первую пару дней июня будут произведены выплаты на сумму более 130 млрд долларов, включая выплаты ветеранам и получателям соцобеспечения и медпомощи. Эти выплаты сильно ударят по ресурсам казначейства, отметила Йеллен.

"Вчера мы использовали дополнительную чрезвычайную меру, которую казначейство применяло в ряде прошлых эпизодов с ограничением долга: обмен казначейскими ценными бумагами на сумму около 2 млрд долларов между Фондом пенсионного обеспечения и нетрудоспособности государственных служащих и Федеральным финансовым банком", - сообщила Йеллен.

Глава Минфина потребовала, чтобы Конгресс США немедленно решил вопрос с лимитом государственного долга.

Напомним, накануне экономисты банка Goldman Sachs заявили, что денежные резервы Минфина США могут закончиться к 9 июня.

Однако президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не допустят дефолта по своему долгу.