Сенат США утвердил решение Палаты представителей Конгресса, которое отодвинуло американский дефолт - он мог наступить уже 5 июня.

Об этом сообщает CNN.

Речь идет от так называемом "потолке госдолга" - объеме заимствований, выше которых правительство подниматься не имеет права.

После долгих дебатов Байдена и лидера республиканского большинства в Палате представителей Маккарти потолок был приостановлен.

Проблемы с потолком госдолга в Америке возникают регулярно - когда объем заимствований подбирается к верхней планке, эту планку поднимают.

В нынешнем случае ее вообще отменили, а точнее, приостановили - до 1 января 2025 года. То есть, этот болезненный вопрос уже не будет подниматься до выборов президента, которые пройдут в ноябре 2024 года.

Суть компромисса, к которому пришли Байден и Маккарти, в том, что Белый дом согласился несколько урезать расходы бюджета с помощью разных мер (в том числе, ужесточения условий выдачи продуктовых пособий малоимущим). Но при этом, военные расходы США будут и дальше увеличиваться.

Такой компромисс уже вызвал раскол в обоих партиях.

Часть конгрессменов от Республиканской партии уже начали требовать отставки Кевина Маккарти, так как ожидаемое снижение госрасходов (около 1,5 трлн долларов в течение ближайших 10 лет), оказалось в три раза меньше, чем изначально настаивали республиканцы. Эксперты считают, что своей сделкой с Байденом Маккарти потерял поддержку как минимум у трети республиканцев.

Есть недовольство и внутри Демпартии.

В левом крыле партии назвали договоренности по госдолгу «капитуляцией» Байдена из-за ужесточения требований к получающим помощь малоимущим американцам. С осуждением компромисса уже выступила лидер Прогрессивной группы демократов в Палате представителей Прамила Джаяпал и одна из самых известных представителей левых демократов Александрия Окасио-Кортес. Против высказался и сенатор Берни Сандерс.

Напомним, что ранее Конгресс США поддержал законопроект "об отсрочке дефолта".

Также мы писали о том, что Байден и Конгресс договорились о новом потолке госдолга, что предотвратит дефолт США.