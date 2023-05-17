Из-за угрозы дефолта в США американский президент Джо Байден отменяет ряд своих поездок и досрочно вернется домой после саммита G7 в Хиросиме.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

В частности Байден отложил запланированную поездку в Австралию, "чтобы гарантировать, что Конгресс предпримет действия к установленному сроку для предотвращения дефолта".

Для этого конгрессмены должны дать согласие на поднятие потолка госдолга США. В Америке такой процесс происходит каждый год. Однако, в нынешнем году ситуация усложняется политическим противостоянием между администрацией Байдена и республиканским большинством в Палате представителей Конгресса США. Республиканцы отказываются поднимать планку госдолга без сокращения бюджетных расходов, на что не согласен Байден.

Если о повышении потолка госдолга не договорятся, то дефолт в США наступит уже 1 июня.

Тем временем из-за отсутствия Байдена Австралия отменила саммит QUAD, который был призван обсудить борьбу с растущим влиянием Китая в регионе.

Напомним, в США заявили о серьезных рисках дефолта к 15 июня.

Перед этим министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что отсутствие мер по потолку государственного долга может спровоцировать "конституционный кризис" с последствиями для финансовых рынков и процентных ставок. Правительство сможет оплачивать счета без увеличения лимита госдолга только до начала июня, а после этого велика вероятность дефолта.

Также сообщалось, что Палата представителей США одобрила повышение потолка государственного долга на 1,5 трлн долларов при условии резкого сокращения бюджетных расходов. Однако президент США заявил, что наложит вето на законопроект республиканцев, так как он выступает за повышение лимита госдолга без дополнительных условий.

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что республиканцы в Конгрессе должны добиваться дефолта по госдолгу США, если администрация Джо Байдена не примет их предложения по бюджету.