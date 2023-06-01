Конгресс США поддержал законопроект "об отсрочке дефолта".

Об этом пишет Reuters.

Палата представителей согласилась отменить потолок американского госдолга, который составлял $31,4 триллиона.

Напомним, что экономисты банка Goldman Sachs Алек Филлипс и Тим Крупа считают, что денежные резервы министерства финансов США могут закончиться к 9 июня 2023 года. По оценкам экономистов, резервы средств Минфина США ко 2 июня едва будут превышать 30 миллиардов долларов - это минимальная сумма, на которую казначейство ориентировалось в предыдущих прогнозах предела госдолга.

А министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что отсутствие мер по потолку государственного долга может спровоцировать "конституционный кризис" с последствиями для финансовых рынков и процентных ставок.

Ранее мы писали о том, что Джо Байден в Белом доме пообещал, что США не допустят дефолта по своему долгу.

А на телеканале CNN тем временем включили обратный отсчет до дефолта в США.

При этом глава МВФ Кристалина Георгиева уверена, что ситуация с госдолгом США устойчивая и не станет причиной паники.