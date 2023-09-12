РФ уничтожила уже сотни железных макетов-"обманок" украинского производства, потратив на них впустую свои ракеты и дроны-камикадзе.

Об этом сообщает CNN.

По оценке издания, они очень похожи на настоящие гаубицы Д-20, М777, минометные стволы, радары ПВО и прочую технику, но стоят существенно дешевле.

К примеру, 155-мм гаубица М777 стоит несколько миллионов долларов, а изготовленная "Метинвестом" обманка - менее 1000 долларов и сделана из обычных старых канализационных труб.

Ранее мы писали о том, что ВСУ получили 250 макетов военной техники, которые будут служить ложными целями для сил РФ.

А также, что россияне выпустили десяток дорогостоящих ракет "Калибр" по макетам из дерева, приняв их за HIMARS.

Война в Украине идет уже 566-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ освободили часть поселка Опытное к югу от Авдеевки. К югу от Бахмута ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки. Вчера ГУР Минобороны заявило, что Украина вернула под контроль газовые вышки у берегов Крыма в Черном море, известные как "вышки Бойко". Удалось восстановить контроль над буровыми платформами "Петр Годовалец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш", а также захватить запас российских неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

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