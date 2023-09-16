Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Украина до конца года увеличит производство дронов приблизительно в 140 раз. Количество ударов по российским кораблям увеличится.

Об этом он рассказал в интервью Reuters.

"Будет больше беспилотников, больше атак и меньше российских кораблей. Это точно", - заявил министр.

Украина продолжает развивать свою промышленность и наращивать производство беспилотных летательных аппаратов. К концу 2023 года ожидается рост производства БпЛА в 120-140 раз. Важным шагом в этом направлении станет использование систем искусственного интеллекта, которые помогут находить цели за несколько километров и наводить на них БпЛА даже в условиях радиоэлектронной борьбы, сообщил Федоров.

"Пока это все на стадии тестирования, но некоторые беспилотники, которые мы покупаем, используют искусственный интеллект для распознавания целей. В лесу он может обнаружить цель и распознать, это человек, или танк, или определенное транспортное средство. Эти технологии активно используются", - добваил он.

Напомним, ранее Федоров сообщил, что в проекте бюджета Украины на 2024 год заложили почти 48 миллиардов на беспилотники.

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