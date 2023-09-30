Этой ночью российские оккупационные войска ударили по Краматорску ракетами. Повреждения получили автостоянка и общежитие.

Об этом сообщает Краматорская военная администрация.

"В ночь на 30 сентября войска РФ нанесли 2 ракетных удара по Краматорску. Повреждена автостоянка с 20 авто и общежитие", - говорится в сообщении.

Также в результате ракетного удара один человек ранен. Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрелов.

Напомним, сегодня во время ночной атаки РФ силами ПВО было уничтожено 30 из 40 "Шахедов", выпущенных по Украине.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Калиновке Винницкой области.

Война в Украине идет уже 584-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Запад хочет нарастить производство оружия в Украине. В России подписали указ об осеннем призыве на срочную службу в армию. Военные телеграм-каналы сообщают, что РФ пытаются продвигаться у Новопрокоповки.

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