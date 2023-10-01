РФ атаковала ударными беспилотниками Умань Черкасской области, есть попадания по промышленной инфраструктуре
Этой ночью Россия массированно атаковала ударными беспилотниками Умань Черкасской области, есть пострадавший.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"Ночью враг массированно атаковал нашу Черкасщину ударными беспилотниками. К сожалению, есть попадания по промышленной инфраструктуре в Умани. В результате возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно", - написал Табурец.
Предварительно пострадал один человек.
Напомним, 26 сентября в Черкасской области "Шахеды" ударили по объекту инфраструктуры. Также силами ПВО были сбиты четыре воздушных цели противника.
Также вчера военные РФ нанесли два ракетных удара по территории Матвеевской ОТГ в Запорожской области. Повреждены частные дома и объект инфраструктуры. Известно о 5 раненых, один человек доставлен в больницу.
Война в Украине идет уже 585-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.