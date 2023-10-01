Этой ночью Россия массированно атаковала ударными беспилотниками Умань Черкасской области, есть пострадавший.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Ночью враг массированно атаковал нашу Черкасщину ударными беспилотниками. К сожалению, есть попадания по промышленной инфраструктуре в Умани. В результате возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно", - написал Табурец.

Предварительно пострадал один человек.

Напомним, 26 сентября в Черкасской области "Шахеды" ударили по объекту инфраструктуры. Также силами ПВО были сбиты четыре воздушных цели противника.

Также вчера военные РФ нанесли два ракетных удара по территории Матвеевской ОТГ в Запорожской области. Повреждены частные дома и объект инфраструктуры. Известно о 5 раненых, один человек доставлен в больницу.

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