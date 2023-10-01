Сегодня ночью россияне атаковали Харьков зенитными ракетами С-300. В результате попадания на территории гражданского предприятия начался пожар.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Прошлой ночью, около 1:00, враг нанес ракетный удар по Харькову. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет, предварительно С-300, по территории гражданского предприятия, произошел пожар", - написал Синегубов.

Также прошедшие сутки россияне из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Повреждены частные дома и хозяйственные сооружения.

Напомним, сегодня ночью Россия массированно атаковала ударными беспилотниками Умань Черкасской области, есть пострадавший. Есть попадания по промышленной инфраструктуре, возникли пожары на складских помещениях.

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