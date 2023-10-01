Сегодня ночью было шесть ракетных ударов по Запорожью и Матвеевке. Всего за минувшие сутки зафиксировано 157 вражеских обстрелов по 27 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"В результате ночного ракетного удара по Запорожье занялся пожар на одном из объектов инфраструктуры – известно об одном пострадавшем, 35 ​​лет", - сообщил глава Запорожской ОВ Юрий Малашко.

В Матвеевской территориальной громаде ранения получили четыре мужчины и женщина. Также во время артобстрела Малой Токмачки погиб 61-летний местный житель, ранение получила женщина 66 лет.

Поступило 16 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, сегодня во время ночной массированной атаки РФ по Украине было сбито 16 "Шахедов". Всего зафиксированы пуски около 30 беспилотников.

Также сегодня ночью россияне атаковали Харьков зенитными ракетами С-300. В результате попадания на территории гражданского предприятия начался пожар.

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