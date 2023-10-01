В ночь на 1 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА типа "Shahed" со стороны Крыма, Азовского моря и Курска. Всего зафиксированы пуски около 30 беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 16 "Шахедов"", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью Россия массированно атаковала ударными беспилотниками Умань Черкасской области. Есть попадания по промышленной инфраструктуре в Умани. В результате возникли пожары на складских помещениях. Пострадал один человек.

Также российские войска атаковали Кривой Рог беспилотниками. Произошли попадания по гражданской инфраструктуре, в результате обстрела возник пожар.

Война в Украине идет уже 585-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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