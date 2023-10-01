Ночью войска РФ ударили ракетами по селу Кондратовка в Донецкой области. Ранения получили 4 человека, среди них ребенок.

Об этом сообщает МВД Украины.

"После полуночи российская армия нанесла ракетный удар по селу Кондратовка. Ранены 4 человека, среди них – 17-летний ребенок. Разрушены 16 частных домов", - говорится в сообщении.

Также два ракетных удара оккупанты нанесли по населенному пункту Алексеево-Дружковка. Повреждены 2 многоквартирных дома, цех.

За минувшие сутки оккупанты нанесли 30 ударов по гражданскому населению. Под огнем находились 19 населенных пунктов Донецкой области.

Поврежден 71 гражданский объект: 26 жилых домов, 36 автомобилей, цеха, детский сад, школа, ЛЭП.

Напомним, этой ночью было шесть ракетных ударов по Запорожью и Матвеевке. Всего за минувшие сутки зафиксировано 157 вражеских обстрелов по 27 населенным пунктам Запорожской области.

Также россияне атаковали Харьков зенитными ракетами С-300. В результате попадания на территории гражданского предприятия начался пожар.

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