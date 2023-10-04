Количество артиллерийских обстрелов врага на южном направлении сократилось, а также они используют меньше снарядов - около 300 на 60 обстрелов. Это гораздо меньше, чем раньше.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"В определенной степени это происходит и в результате нашей боевой работы. Потому что за сутки были уничтожены уже два полевых пункта боеснабжения ”, - сказала Гуменюк.

Также, по ее словам, сегодня украинские военные уничтожили три лодки с диверсионно-разведывательными группами на южном направлении.

Война в Украине идет уже 588-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб в утренней сводке сообщал о российских контратаках на всех основных фронтах. На Запорожском направлении - западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки. Восточнее - вблизи Старомайорского. К югу от Бахмута - в районе Андреевки. Все эти атаки успеха не имели.

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