Воюющие на стороне Украины россияне совершили о новый рейд на территорию РФ.

Об этом появились сообщения в соцсетях.

С утра российские телеграм-каналы пишут о попытке прорыва ДРГ со стороны Украины в направлении российского посёлка Теребрено в Белгородской области. По их данным, в составе группы были восемь человек, вооружённые автоматами Калашникова, американскими гранатами М67 и взрывчаткой С-4.

Утверждается, что диверсантов отодвинули обратно на территорию Украины, при этом во время отхода несколько человек якобы подорвались на минном поле. Среди российских военных, как заявляется, потерь нет.

Позже Легион "Свобода России" подтвердил прорыв через границу в Белгородской области. При этом добровольцы сообщили, что "работают по плану" и без потерь, а боестолкновения с российскими военными продолжились и после обеда. Информацию о подрыве на минных полях в легионе отрицают.

Официальных подтверждений имеющейся информации нет.

Ранее стало известно, что в Курской области на границе с Украиной ищут диверсантов, которых видели местные жители.

Мы также сообщали, что в Подмосковье неизвестные диверсанты взорвали два самолёта и вертолёт на военном аэродроме.