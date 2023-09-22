В пятницу, 22 сентября, в Курской области РФ заявляют, что ищут диверсантов, которых якобы видели местные жители.

Местные паблики пишут, что речь идет о селе Горналь в Курской области, которое находится на границе с Сумской областью.

Сообщается, якобы накануне местные жители видели ДРГ из четырех человек. Сейчас российские силовики обследуют Суджанский район.

Напомним, что сегодня в Севастополе сообщают о "дымовых завесах", движение по Крымскому мосту перекрыто.

Также мы писали о том, что в Подмосковье неизвестные диверсанты взорвали два самолета и вертолет на военном аэродроме.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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