Губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил о попытке проникновения украинской ДРГ в районе деревни Курковичи Стародубского округа.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации и сотрудники ФСБ России по Брянской области со спецподразделениями управления Росгвардии по Брянской области в районе села Курковичи предотвратили попытку проникновения ДРГ.

"Пострадавших нет. В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля", - сказано в посте.

Российские телеграм-каналы пишут о том, что ДРГ понесла потери во время боя, а часть ее состава подорвалась на минах. Украина эту информацию не подтверждала.

Ранее сегодня командующий Объединенных сил Сергей Наев сообщил, что в Черниговской области, под Новгород-Северским, была попытка проникновения российской диверсионной группы.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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