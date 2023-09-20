Главное управление разведки (ГУР) при Министерстве обороны Украины заявляет, что "неизвестные диверсанты" взорвали два самолета и вертолет на аэродроме "Чкаловский" в Подмосковье.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР в Telegram.

Сообщается, что операция произошла 18 сентября. На этом аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и самолеты-разведчики.

Заложенной взрывчаткой были "существенно повреждены" самолеты АН-148 и ИЛ-20, а также вертолет МИ-28Н, которым до этого активно сбивали дроны.

Сообщается, что повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление. А у вертолета взрывом была повреждена хвостовая часть.

Еще один АН-148, находившийся рядом, получил незначительные повреждения.

Напомним, в конце августа в ГУР сообщали, что в российском Пскове во время ночной атаки дронов были уничтожены четыре транспортных самолета Ил-76.

Перед этим Служба безопасности Украины сообщила об атаке украинских беспилотников на аэродром в Курске, поражении пяти самолетов и радаров.