Взрыв газопровода в Полтавской области оказался новой российской диверсией - Мосийчук
Вчерашний взрыв газопровода в Полтавской области был диверсией.
Об этом заявил экс-нардеп Игорь Мосийчук в своём телеграм-канале со ссылкой на свои источники.
"По предварительной информации с места взрыва (на видео) имела место диверсия, подрыв газопровода радиоуправляемым взрывным устройством", - сообщил он.
По словам Мосийчука, перед взрывом в районе теракта на низкой высоте был замечен российский разведывательный дрон.
"Как отмечают специалисты с места теракта, на 99% способ подрыва совпадает с тем, который уже был задействован при диверсии за полгода до широкомасштабного вторжения на этом же газопроводе в нескольких километрах от нынешнего места подрыва", - пишет экс-нардеп.
Он считает, что диверсия на газопроводе, скорее всего, связана с заявлением о том, что этой зимой Украина будет обходиться газом собственной добычи.
Напомним, вчера ГСЧС сообщала, что в Полтавской области произошла разгерметизация подземного газопровода.
Напомним, в Лубнах Полтавской области произошёл взрыв на газопроводе.
Ранее появилось видео разрушенного участка газопровода "Северный поток" в водах Германии.