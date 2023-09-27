Вчерашний взрыв газопровода в Полтавской области был диверсией.

Об этом заявил экс-нардеп Игорь Мосийчук в своём телеграм-канале со ссылкой на свои источники.

"По предварительной информации с места взрыва (на видео) имела место диверсия, подрыв газопровода радиоуправляемым взрывным устройством", - сообщил он.

По словам Мосийчука, перед взрывом в районе теракта на низкой высоте был замечен российский разведывательный дрон.

"Как отмечают специалисты с места теракта, на 99% способ подрыва совпадает с тем, который уже был задействован при диверсии за полгода до широкомасштабного вторжения на этом же газопроводе в нескольких километрах от нынешнего места подрыва", - пишет экс-нардеп.

Он считает, что диверсия на газопроводе, скорее всего, связана с заявлением о том, что этой зимой Украина будет обходиться газом собственной добычи.

Напомним, вчера ГСЧС сообщала, что в Полтавской области произошла разгерметизация подземного газопровода.

Напомним, в Лубнах Полтавской области произошёл взрыв на газопроводе.

Ранее появилось видео разрушенного участка газопровода "Северный поток" в водах Германии.