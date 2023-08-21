Семья председателя харьковского облсовета Татьяны Егоровой-Луценко ("Слуга народа") за время полномасштабной войны купила во Франции рестораны в Каннах и Ницце.

Об этом заявил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

По его данным, 3 ноября 2022 года муж Егоровой Виталий Луценко оформил покупку и назначение его президентом компании, которая владеет ресторанном в Каннах.

По данным французских реестров, Луценко является резидентом Франции и совладельцем фирмы, на которую оформлен ресторан в Ницце.

При оформлении документов он заявил, что холост, чтобы не подпадать в Европе под статус Politically Exposed Person.

"И все это, включая данные о себе, наличие банковских счетов и активов во Франции, Татьяна Егорова-Луценко не внесла в е-декларации за 2020, 2021, 2022 года", - утверждает Мосийчук.

Он заявляет, что Луценко поехал во Францию оформлять сделку на служебном автомобиле облсовета Skoda Super B, предоставленном женой. Для этого водитель Егоровой выехал за границу по документам волонтера.

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