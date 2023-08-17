Штраф в размере 51 тысячи гривен и запрет в течение года занимать госдолжности — такой приговор вынес ВАКС нардепу Артуру Герасимову за недекларирование недвижимости в Испании.

Как сообщается в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высший антикоррупционный суд признал Герасимова виновным в том, что он не внес в исправленную декларацию за 2020 год сведения о принадлежащих ему и его жене двухэтажном жилом помещении и паркоместе, расположенных в Испании, общей стоимостью 252 тысячи евро, а также о наличии денежных активов в размере 1 657 долларов, размещённх на счетах в одном из украинских банков.

В связи с истечением сроков давности нардеп от "Евросолидарности" освобождён от отбывания наказания.

Ранее мы публиковали видео, где Артуру Герасимову из "Евросолидарности" вручили обвинительный акт по делу о сокрытии недвижимости в Испании. На записи видно, что он отказывался брать материалы производства, отбрасывал от себя документы, а затем закрыл дверь машины и уехал.

Как мы сообщали, после этого ВАКС не сразу рассмотрел дело депутата Герасимова.