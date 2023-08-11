Правоохранительные органы подтверждают информацию о задержании в Одесской области депутата, подозреваемого в краже катера.

Об этом сообщает сайт МВД.

Председатель одного из райсоветов узнал, что в одном из одесских яхт-клубов находится скоростной катер, принадлежащий Госэкоинспекции.

Тогда он уговорил госэкоинспектора вывезти имущество, якобы для сохранения его от вражеских обстрелов. Катер "спрятали" на территории рыбацкого комплекса.

На КПП чиновник оставил расписку в получении госимущества, но указал в ней данные другого человека, использовав для этого утраченный чужой паспорт.

Следствие оценивает нанесенный ущерб в 2,7 млн гривен. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

СМИ писали, что речь идет о главе Белгород-Днестровского райсовета Одесской области Григорие Мельниченко.

Ранее в Одесской области главе одного из районных военкоматов вручили сразу четыре протокола о коррупции.

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