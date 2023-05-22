Жена объявленного погибшим экс-нардепа Евгения Дейдея Дарья Ледовских сообщила, что официально развелась с ним.

Об этом она сообщила у себя на странице в Facebook, а также рассказала подробности побега своего бывшего супруга, обвинив его мать в краже денег.

"Как только ваш прекрасный сын сбежал заграницу, выбросив по дороге трехлетнего ребенка, вы украли абсолютно все деньги и квартиру, которая покупалась для детей" - написала она.

Также она пригрозила бывшей свекрови, что если та попробует продать квартиру, купленную за деньги Ледовских, то она расскажет о ней и о ее сыне "такое, что в мире не найдется места, где вам спрятаться".

Напомним, 10 марта 2022 Дарья Дейдей (Ледовских) заявила, что ее муж погиб.

Однако позже источники "Страны" сообщили, что экс-нардеп жив и убежал за границу.

В декабре 2022 сама же Дарья Дейдей (Ледовских) подтвердила эту информацию и захотела с ним расстаться. "Мне сказали, что он погиб, но потом я узнала, что он жив. И у него все хорошо, он, скорее всего, за границей", - сказала тогда Дарья.

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