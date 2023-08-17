Высший антикоррупционный суд (ВАКС) освободил от уголовной ответственности депутата Закарпатского облсовета от "Партии венгров Украины" Чабу Пейтера в связи с раскаянием.

Об этом говорится в решении суда.

Прокурор сам ходатайствовал об освобождении депутата от ответственности. Дело было решено закрыть.

НАБУ объявило Пейтера в розыск, потому что тот не внес в электронную декларацию за 2020 год сведения о двух компаниях, зарегистрированных им в Будапеште.

Накануне вторжения РФ он уехал из Украины, поэтому дело велось заочно, Пейтер принимал участие в заседании путем видеоконференции. А в январе 2023 НАБУ объявило депутата Закарпатского областного совета в розыск.

Чаба Пейтер является депутатом Закарпатского областного совета от "Партии венгров Украины" с осени 2020 года.

Ранее мы писали, что ВАКС взыскал в пользу государства залог депутата Киевсовета Владислав Трубицына, который уехал за границу.

Также мы сообщали, что ВАКС отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Алексея Сальникова до конца сентября. Его подозревают в подстрекательстве к взятке судьям Верховного суда за вынесение нужного решения в пользу коммерческого предприятия.