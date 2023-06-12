Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взыскал в доход государства 9,8 млн грн залога, внесенные депутатом Киевского горсовета от "Слуги народа" Владиславом Трубициным. Он подозревается в коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

После внесения залога депутат уехал за границу благодаря письму ГУР (Главное управление разведки).

Суд согласился с доводами прокурора, что таким образом Трубицин нарушил условия меры пресечения.

Теперь она изменена на содержание под стражей, а судебное разбирательство будет продолжаться заочно.

Ранее депутат был объявлен в международный розыск.

Напомним, 11.10.2022 НАБУ и САП направили в суд дело по обвинению действующего депутата Киевского городского совета (председателя одной из постоянных комиссий Киевсовета) и еще пятерых человек в получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице. Обвинительный акт в отношении депутата и сообщников рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Сам депутат заявлял, что никаких взяток не получал и считает открытое против него уголовное дело политической расправой за его "жесткую позицию в Киевсовете".