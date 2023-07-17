ВАКС отказал НАБУ и САП в увольнении главы Тернопольского облсовета Головко
Высший антикоррупционный суд отказал НАБУ и САП в отстранении главы Тернопольского облсовета Михаила Головко от занимаемой должности. Об этом "Стране" сообщил его адвокат Александр Тананакин.
Ранее прокуроры САП требовали увеличить залог главе Тернопольского облсовета до 13 миллионов гривен, однако ВАКС не стал увеличивать залог для Головко, который уже вышел из-под стражи с залогом в сумме 805 тысяч гривен.
26 июня НАБУ заявило о задержании главы Тернопольского облсовета. Сообщалось, что это произошло при передаче взятки, которую Головко и еще несколько человек требовали у бизнесмена, занимавшегося волонтерством. Деньги вымогали за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.
Сразу после задержания Головко вручили подозрение по этому делу.
А 28 июня Головко арестовали по делу о вымогательстве взятки с волонтера с альтернативой внесения залога в размере 805 200 гривен.
29 июня за главу Тернопольского облсовета внесли залог в размере 802 тысячи гривен, он вышел из-под ареста. Его адвокат отказался сообщать, кто заплатил залог.