Высший антикоррупционный суд отказал НАБУ и САП в отстранении главы Тернопольского облсовета Михаила Головко от занимаемой должности. Об этом "Стране" сообщил его адвокат Александр Тананакин.

Ранее прокуроры САП требовали увеличить залог главе Тернопольского облсовета до 13 миллионов гривен, однако ВАКС не стал увеличивать залог для Головко, который уже вышел из-под стражи с залогом в сумме 805 тысяч гривен.