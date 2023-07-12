Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) отказала Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в увеличении залога до 13 миллионов гривен для главы Тернопольского облсовета Михаила Головко.

Об этом "Стране" сообщил его адвокат Александр Тананакин.

"Таким образом, в отношении Головко и дальше действует мера пресечения с залогом в сумме 805 тысяч гривен", - отметил Тананакин.

26 июня НАБУ заявило о задержании главы Тернопольского облсовета. Сообщалось, что это произошло при передаче взятки, которую Головко и еще несколько человек требовали у бизнесмена, занимавшегося волонтерством. Деньги вымогали за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

Сразу после задержания Головко вручили подозрение по этому делу.

А 28 июня Головко арестовали по делу о вымогательстве взятки с волонтера с альтернативой внесения залога в размере 805 200 гривен.

29 июня за главу Тернопольского облсовета внесли залог в размере 802 тысячи гривен, он вышел из-под ареста. Его адвокат отказался сообщать, кто заплатил залог.