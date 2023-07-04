Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала меру пресечения председателю Тернопольского облсовета Михаилу Головко и двум его заместителям по делу о взятке.

Об этом сообщается в Фейсбуке инстанции.

Установленные судом 805 тысяч гривен залога прокуроры просят заменить на 13 миллионов гривен, а также готовят ходатайство об отстранении его от занимаемой должности.

"Прокурор не соглашается с размером залога, определенного следственным судьей, и в суде апелляционной инстанции, учитывая тяжесть преступления, будет настаивать на применении более строгой меры пресечения – содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13 млн грн для председателя Тернопольского облсовета, 10 млн грн – для первого заместителя главы Тернопольской ОВА и 8 млн грн – другого заместителя", - сказано в посте САП.

Головко в комментарии "Стране" отреагировал на требование САП увеличить залог в 16 раз и отстранить его от должности.

"Если они меня обвиняют в Бог знает чем, я что, должен это признавать? Я знаю свою правоту и свою невиновность в этой ситуации и буду доказывать ее в суде", — сообщил Головко.

Напомним, вчера глава Тернопольского облсовета после выплаты залога вернулся на работу.

Адвокат Головко сегодня объяснил, что его подзащитный - глава и депутат областного совета, и обязанность ходить на работу для него никто не отменял.