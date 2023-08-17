Спустя неделю после решения суда об избрании меры пресечения народному депутату Александру Дубинскому на его ногу надели электронный браслет.

Об этом Дубинский сообщил в соцсетях.

Вчера вечером он говорил, что браслет ему не могут найти. А сегодня днем устройство контроля ему все-таки надели.

Также сегодня должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы Дубинского на меру пресечения, но заседание перенесли, потому что в суд не доставили материалы дела.

Ранее суд обязал Дубинского не покидать Киевскую область без разрешения следователя, носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Напомним, 9 августа Государственное бюро расследований вручило Дубинскому подозрение по статье за служебный подлог. Дело касается выезда нардепа за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным следствия, на самом деле отец ездил лечиться сам, а Дубинский отдыхал в Барселоне. При этом отец, как заявляют следственные органы, выехал из Украины самостоятельно и вернулся раньше Дубинского.

Сам нардеп заявляет, что уголовное дело против него связано с публикацией "пленок Байдена-Порошенко" в 2020 году, и называет его заказным.