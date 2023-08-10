Нардеп Александр Дубинский прокомментировал решение суда о мере пресечения в виде личного обязательства.

Он намерен подать апелляцию, если это будет возможно, и назвал судебный процесс над ним "политическим заказом".

"Режим Зеленского - Ермака меня преследует за то, что я дал показания в НАБУ по делу экс-нардепа Андрея Деркача, которого подозревают в государственной измене за публикацию записей Порошенко и Байдена. Во время обысков все, что интересовало следователей, это мои мобильные телефоны и компьютеры, на которых они искали копии моих показаний детективам НАБУ по пленкам Деркача",- заявил Дубинский.

Он также добавил, что данная мера пресечения, которая обязует его носить электронный браслет, связана с тем, что власть хочет контролировать его передвижения.

"Каждый день я встречаюсь с политиками европейских стран, режим Зеленского хочет контролировать мои контакты, мое передвижение. Если они могут так поступать с народным депутатом, представьте, что они могут сделать с простым гражданином", - заявил Дубинский.

Напомним, Дубинский и ранее заявлял, что обыски у него связаны с показаниями на Ермака и Зеленского в НАБУ.

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