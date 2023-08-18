Экс-нардепу Илье Киве сообщили о еще одном подозрении - в призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны.

Как сообщает ГБР, Кива продолжает распространять "антиукраинскую пропагандистскую информацию" и оправдывает вторжение РФ.

Ранее Киеве сообщили о подозрении в госизмене, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти.

В Украине он объявлен в международный розыск. По информации ГБР, он находится в РФ.

Напомним, что ранее мы писали о том, что сбежавший в РФ экс-нардеп Кива попросил у Путина российское гражданство и политубежище.

А также, что СБУ сообщила о подозрении главе запрещенной Коммунистической партии Украины Симоненко.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.

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