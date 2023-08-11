Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении главе запрещенной Компартии Украины Петру Симоненко.

Об этом пишет пресс-центр спецслужбы в Telegram.

По данным следствия, во время оккупации РФ части Киевской области Симоненко сбежал в Россию в сопровождении российского спецназа и поддержал вторжение.

Вывезли его из захваченного поселка Березовка Макаровского района. По прибытию туда спецназа бывший нардеп лично их встретил и расквартировал в своем доме.

Затем в период с 4 по 8 марта 2022 года Симоненко и его близких провели через российские блокпосты на территорию Беларуси, откуда он переехал в Россию.

Там он был назначен зампредседателя "Центрального комитета международного коммунистического объединения", которое возглавляет депутат Госдумы РФ и глава местной Компартии Зюганов.

После этого Симоненко начал публично поддерживать РФ, выступая в том числе на мероприятиях коммунистов на Кубе и в Беларуси.

Ему объявлено подозрение по двум статьям. Каким именно, не уточняется.

Напомним, 15 мая 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о декоммунизации ("Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики"). В июле 2015 года тогдашний министр юстиции Павел Петренко подписал приказы, которыми аннулировал статус и права Коммунистической партии Украины, Компартии (обновленной) и Коммунистической партии Украины рабочих и крестьян.

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