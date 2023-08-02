Печерский суд Киева заочно арестовал бывшего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Вадима Рабиновича. Его обвиняют в государственной измене на основании публичных высказываний.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Депутат распространял среди населения и политического руководства стран ЕС антиукраинскую пропагандистскую информацию", - говорится в сообщении.

По данным следствия, он находится в Израиле. Его планируют объявить в международный розыск.

Напомним, что 26 июля бывшего нардепа уведомлено о подозрении в госизмене. Уведомление о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль.

Ранее мы писали, что Верховная Рада прекратила депутатские полномочия бывшего представителя партии "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича.

Также мы сообщали, что экс-нардепу Евгению Мураеву заочно сообщили о подозрении в госизмене. По данным СБУ, он использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для распространения "кремлевских нарративов". Также были обнаружены и изъяты российские рубли, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны.