Суд заочно арестовал бывшего нардепа Рабиновича по обвинению в госизмене
Печерский суд Киева заочно арестовал бывшего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Вадима Рабиновича. Его обвиняют в государственной измене на основании публичных высказываний.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Депутат распространял среди населения и политического руководства стран ЕС антиукраинскую пропагандистскую информацию", - говорится в сообщении.
По данным следствия, он находится в Израиле. Его планируют объявить в международный розыск.
Напомним, что 26 июля бывшего нардепа уведомлено о подозрении в госизмене. Уведомление о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль.
Ранее мы писали, что Верховная Рада прекратила депутатские полномочия бывшего представителя партии "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича.
Также мы сообщали, что экс-нардепу Евгению Мураеву заочно сообщили о подозрении в госизмене. По данным СБУ, он использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для распространения "кремлевских нарративов". Также были обнаружены и изъяты российские рубли, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны.