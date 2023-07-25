Экс-нардепу Евгению Мураеву заочно сообщили о подозрении в госизмене.

СБУ заявляет, что Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для распространения "кремлевских нарративов".

Свои доказательства СБУ основывает на "длительных независимых экспертизах".

Осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева.

Сообщается, что были обнаружены и изъяты российские рубли, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны.

Приводятся такие "российские нарративы", которые, по версии следствия, продвигал Мураев: в Украине идет "культурная война и преследуются инакомыслящие", необходимость выполнения договоренностей с Россией по Минским соглашениям, нецелесообразность нынешнего внешнего и внутреннего политического курса Украины, ориентированного на евроинтеграцию и вступление в НАТО.

По данным "Страны", Мураев покинул Украину еще в конце мая 2022 года. О том, что он за границей, сообщала и СБУ.

Ранее мы писали о том, что СБУ заявила, что обыски у экс-нардепа Мураева проводились по статье о госизмене.

Также мы писали, что суд запретил партию Мураева "Наши".