ГБР сообщила о подозрении в госизмене бывшему нардепу от запрещенной ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу.

Заявлено, что он "распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию", чем играл на руку РФ.

По данным ГБР, сейчас депутат скрывается за границей. Судя по всему, в Израиле, потому что туда направлен запрос о международной правовой помощи.

Напомним, что ранее Рада лишила депутатских мандатов Рабиновича и Васильковского.

Также вчера мы писали о том, что экс-нардепу Евгению Мураеву заочно сообщили о подозрении в госизмене.

Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.

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