Во время утренней атаки РФ на Херсонскую область сбросили более 10 авиабомб
Утром 4 октября Бериславский район Херсонской области вновь оказался под огнем вражеской авиации.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Оккупанты атаковали Бургунку, Ольговку и Николаевку. В общей сложности сбросили с десяток управляемых авиабомб.
Информация уточняется.
Ранее мы сообщали, что количество артиллерийских обстрелов врага на южном направлении сократилось, а также они используют меньше снарядов - около 300 на 60 обстрелов. Это меньше, чем раньше.
Ночью РФ ударила по пгт Боровая Изюмского района Харьковской области. По предварительным данным, это была управляемая авиабомба.
Война в Украине идет уже 588-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб в утренней сводке сообщал о российских контратаках на всех основных фронтах. На Запорожском направлении - западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки. Восточнее - вблизи Старомайорского. К югу от Бахмута - в районе Андреевки. Все эти атаки успеха не имели.
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