От официальных источников поступает информация о последствиях авиаудара по Антоновке в пригороде Херсона.

Данные приводят Херсонская областная прокуратура и ОВА.

Как отметили в администрации, ударом разрушены семь домов, под завалами оказались мирные жители.

Один человек погиб, восемь получили ранения. Пострадавшим от 28 до 77 лет.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Сегодня мы сообщали, что утром россияне в очередной раз обстреляли жилые кварталы в центре самого Херсона. В результате вражеских ударов люди не пострадали.

А вчера во время российского обстрела Херсона были ранены четыре человека. Среди них был один тяжело раненый - патрульный полицейский. Потом он скончался в больнице. Также одному гражданскому оторвало ногу, он находится в критическом состоянии.

Война в Украине идет уже 587-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне за минувшие сутки контратаковали на юге. А именно в районе Вербового, Старомайорского и Новодаровки. На южном фланге Бахмута россияне пытались восстановить утраченное положение под Андреевкой. ВСУ ведут штурмовые действия на Мелитопольском и Бахмутском направлении.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.