Ночью 3 октября был прилет по территории промышленного предприятия в Павлограде.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

За время воздушной атаки РФ над Днепропетровской областью уничтожили 13 беспилотников и крылатую ракету.

В результате падения обломков в Днепре загорелось частное предприятие, гараж и авто. Огонь спасатели оперативно ликвидировали.

Также обломки от БпЛА упали на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Туда же произошло и попадание. Пожар, возникший вследствие этого, уже был потушен. Есть разрушение производственных объектов.

Продолжал агрессор и террор Никопольщины. Из тяжелой артиллерии целил по Мировской громаде. Там повреждены два частных дома и хозяйственная постройка. Информация о пострадавших не поступала.

Война в Украине идет уже 587-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне за минувшие сутки контратаковали на юге. А именно в районе Вербового, Старомайорского и Новодаровки. На южном фланге Бахмута россияне пытались восстановить утраченное положение под Андреевкой. ВСУ ведут штурмовые действия на Мелитопольском и Бахмутском направления

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